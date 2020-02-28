SULTANGAZİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
Haberler » Güncel » SULTANGAZİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Haber

SULTANGAZİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

İdlib'de dün yaşanan saldırıda şehit düşen 29 yaşındaki Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in babaannesinin evine şehit ateşi düştü.

28.02.2020 16:15 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:15
SULTANGAZİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

'de dün yaşanan saldırıda şehit düşen 29 yaşındaki Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in babaannesinin evine şehit ateşi düştü. Babaannesinin 'de bulunan evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin amcası Hasan Pekel, "Telefonla görüşüyorduk, en son yeğenimi aramış, 'hakkınızı helal edin' demiş" diye konuştu.

Şehit Uzman Onbaşı Pekel'in cenazesi Samsun'da toprağa verilecek. 

Görüntü Dökümü: -----------------Evin görüntüsüAmca ile röportaj Detaylar

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler