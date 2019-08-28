Sultangazi tem otoyolu'ndaki kaza kamerada
Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHASultangazi TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı trafik kazasından 3 kişi yaralandı.
28.08.2019 00:29
Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA
Sultangazi TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı trafik kazasından 3 kişi yaralandı. Kaza anı arkadan gelen bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki araçların kaza yapmasıyla otomobilin havaya uçarak takla atması yer alıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Araç kamerasından kaza anı
-Olay yerinden görüntüler
Kaynak: DHA