Sultangazi tem otoyolu'nda kaza: 3 yaralı (1)

28.08.2019 00:00

Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA

Sultangazi TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı trafik kazasından 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

Kaynak: DHA