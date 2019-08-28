Sultangazi tem otoyolu'nda kaza: 3 yaralı (1)

Sultangazi tem otoyolu'nda kaza: 3 yaralı (1)

Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHASultangazi TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı trafik kazasından 3 kişi yaralandı.

28.08.2019 00:00
Sultangazi tem otoyolu'nda kaza: 3 yaralı (1)

Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA
Sultangazi TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı trafik kazasından 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler 


Kaynak: DHA
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