Sultangazi sanayi sitesinde iş yerinin çatısı araçların üzerine çöktü - Haberler
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Sultangazi sanayi sitesinde iş yerinin çatısı araçların üzerine çöktü

Sultangazi sanayi sitesinde iş yerinin çatısı araçların üzerine çöktü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Sultangazi bisikletçiler sanayi sitesinde bir iş yerinin alüminyum çatısı, kar kütlesinin ağırlığını taşıyamayarak halindeki otomobilin üzerine çöktü.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi bisikletçiler sanayi sitesinde bir iş yerinin alüminyum çatısı, kar kütlesinin ağırlığını taşıyamayarak halindeki otomobilin üzerine çöktü. Olayda yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Sultangazi'de Bisikletçiler Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinin çatısı çöktü. Kar kütlesinin ağırlığını taşıyamayan iş yerinin alüminyum çatı kısmının bir kısmı park halindeki otomobilin üzerine çöktü. Olayda yaralan olmazken park halindeki bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Sultangazi, kar, Yerel, Haber

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