Sultangazi polisinden asayiş uygulaması
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Sultangazi polisinden asayiş uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultangazi'de akşam saatlerinde ilçenin önemli noktalarında asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Sultangazi'de akşam saatlerinde ilçenin önemli noktalarında asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada şüpheli görülen araçlar ve şahıslar durdurularak kontrol edildi.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, ilçenin önemli noktalarında asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Polis ekipleri, eğlence mekanlarında ve işlek yerlerde kimlik kontrolü yaparak GBT sorguladı. İlçenin önemli kavşak noktalarından geçen ve şüpheli olduğu düşünülen otomobil ile motosiklet sürücülerinin üstleri ve araçları didik aranarak sürücülerin kimlik kontrolleri yapıldı.

(Ensar Kıranlıoğlu/İHA)

Sultangazi polisinden asayiş uygulaması
Sultangazi polisinden asayiş uygulaması
Sultangazi polisinden asayiş uygulaması
Sultangazi polisinden asayiş uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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