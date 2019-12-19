Sultangazi lisede dehşet
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Sultangazi lisede dehşet

Sultangazi'de bir lisede okul çıkışında yaşanan kavgada 15 yaşındaki bir öğrenci, arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

19.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:02
Sultangazi lisede dehşet

'de bir lisede okul çıkışında yaşanan kavgada 15 yaşındaki bir öğrenci, arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.


Edinilen bilgilere göre olay Gazi Mesleki ve Teknik 'nde dün yaşandı. 15 yaşındaki lise öğrencisi Yasin Yağız, okulda bir arkadaşı ile tartıştı. Yaşanan tartışma, Yağız'ın kavga ettiği öğrencinin okul çıkışına arkadaşlarını çağırmasıyla kavgaya dönüştü. Okul çıkışında yaşanan kavgada Yağız, bıçaklanarak ağır yaralandı. Ambulansla Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 15 yaşındaki öğrenci, hayatını kaybetti.


Polis ekipleri, Yasin Yağız'ın bıçaklandığı kavgaya karışan ve aynı okulda eğitim gördüğü öğrenilen 2 öğrenciyi gözaltına aldı.


Yasin Yağız'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Arnavutköy'e götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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