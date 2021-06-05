Sultangazi Kent Ormanı'ndaki gölete giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu
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Sultangazi Kent Ormanı'ndaki gölete giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu

Sultangazi Kent Ormanı'ndaki gölete giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Sultangazi Kent Ormanı içindeki gölete giren 15 yaşındaki Suriye uyruklu Adil Halife boğularak hayatını kaybetti.

Sultangazi Kent Ormanı içindeki gölete giren 15 yaşındaki Suriye uyruklu Adil Halife boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Suriye uyruklu 15 yaşındaki B. C. ile 14 yaşındaki M.H. ve abisi Adil Halife (15) birlikte gölete girdiler.

Boğulma tehlikesi geçiren M.H. ve B.C. çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken, sudan çıkamayan ve kaybolan Adil Halife ise ekiplerce su altında yapılan çalışma ve aramalar sonucu kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaparak, ilk müdahalesini yaptıkları genç, kaldırıldığı Sultangazi Haseki Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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