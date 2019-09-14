Sultangazi kent ormanı'nda yangın (2)

Sultangazi kent ormanı'nda yangın (2)

14.09.2019 19:46
Sultangazi kent ormanı'nda yangın (2)
Kaynak: DHA
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