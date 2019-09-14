Sultangazi kent ormanı'nda yangın

Sultangazi kent ormanı'nda yangın

SULTANGAZİ Kent Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

14.09.2019 19:33

SULTANGAZİ Kent Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürüldü.

Alevler cep telefonu görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde yangının ilk anlarında çevrede bulunanların alevlere kendi çabalarıyla müdahale ettiği görülüyor.

Sultangazi kent ormanı'nda yangın
Kaynak: DHA
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