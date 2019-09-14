Sultangazi kent ormanı'nda yangın (1)

14.09.2019 19:14

Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Alevler cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler yangının ilk anlarında çevrede bulunanların alevlere kendi çabalarıyla müdahale ettiği görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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Yangından görüntüler

Vatandaşların söndürme çalışmaları

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Kaynak: DHA

- İstanbul