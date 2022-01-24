Sultangazi karla kaplandı - Haberler
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Sultangazi karla kaplandı

İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar - Haberler | Güncel

- Sultangazi karla kaplandı Sultangazi'de sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışında vatandaşlar yürümekte zorlanırken, yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - - Sultangazi karla kaplandı

İSTANBUL - Sultangazi'de sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışında vatandaşlar yürümekte zorlanırken, yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul'da dün başlayan ve gece boyunca da etkisini sürdüren kar yağışı sabah saatlerinde etkisini sürdürüyor. Sultangazi'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlanırken, kar lastiği olmayan araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

Sultangazi karla kaplandı

Sultangazi karla kaplandı

Sultangazi karla kaplandı

İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar - Son Dakika Haberleri

Sultangazi, kar, Güncel, Haber

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