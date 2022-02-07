SULTANGAZİ HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE YANGIN PANİĞİ - Haberler
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SULTANGAZİ HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE YANGIN PANİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SULTANGAZİ HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE YANGIN PANİĞİ

SULTANGAZİ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında elektrik panosunda yangın çıktı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında elektrik panosunda yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın kısa sürede söndürüldü.

Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapalı otoparkındaki trafoda saat 16.00'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alan kablolar, patlamaya başladı. Güvenlik personellerinin uyarısıyla yangının çıktığı bölümdeki araçlar, sahipleri tarafından otoparktan alındı. Otoparkı duman kaplarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu paniğe neden olan yangın söndürüldü. Duman tahliyesi yapıldı.

Görüntü dökümü:

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Hastane

İtfaiye ekipleri

Hastane önünde bekleyenler


Demirören Haber Ajansı - Güncel

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