Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA)'nden online eğitim
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Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA)'nden online eğitim

Öğrencileri LGS ve YKS'ye ücretsiz olarak hazırlayan Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), korona virüs sebebiyle eğitimlere online olarak devam ediyor.

20.04.2020 16:43 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:13
Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA)'nden online eğitim

Öğrencileri LGS ve YKS'ye ücretsiz olarak hazırlayan Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), korona virüs sebebiyle eğitimlere online olarak devam ediyor. Öğrencilere haftanın 4 gün canlı yayınla ders anlatılırken, diğer üç günde de deneme sınavı yapılıyor.

Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), binlerce öğrenciyi merkezi sınavlara ücretsiz olarak hazırlıyor. Korona virüs salgını nedeniyle eğitimler, internet üzerinden devam ediyor. Böylece salgın yüzünden dışarı çıkmasına sınırlama getirilen gençlerin, derslerinden geri kalmaması sağlanıyor. Öğretmenler, haftanın dört günü online olarak canlı yayınla lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere ders anlatıyor. Öğrencileriyle sürekli iletişim halinde olan eğitmenler, anında sorulara yanıt veriyor.

Eğitimin ardından üç gün, belirlenen saatlerde öğrencilere online olarak deneme sınavı yapılıyor. PDF olarak gönderilen sınavı tamamlayan öğrenciler, yanıtları, kontrol edilerek puan hesaplaması yapılması için tekrar öğretmenlerine gönderiyor. Öğrenciler, hangi soruları yanlış yaptıysa öğretmeniyle birebir çözme imkanı da buluyor.

Ayrıca her öğretmen kendi branşında oluşturduğu online gruplarda, öğrencilerin sorusunu detaylı olarak yanıtlıyor. Böylece, öğrenciler çözülemeyen diğer sorular hakkında da bilgi sahibi oluyor. SEDA eğitmenleri, öğrenci velileriyle iki haftada bir görüşme sağlıyor. Görüşmede, öğrencilerin bu süreçten en az etkilenmeleri için psikolojik destek de veriliyor.

"Eğitim için engel tanımıyoruz"

Eğitimlerden sadece SEDA öğrencilerinin değil, tüm Sultangazili gençlerin yararlanması için de harekete geçildi. Öğretmenlerin ders anlattıkları videolar sosyal medyaya yüklenecek. Böylece bilgiler, daha çok kişiye ulaşabilecek. Her fırsatta " Eğitim önceliğimizdir" vurgusu yapan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, internet üzerinden verilen eğitimin önemine dikkat çekti. Başkan Dursun, "Salgın sebebiyle okullarda olduğu gibi, SEDA'da da eğitimler internet üzerinden uygulamalarla devam ediyor. Online derslerle, öğrenci ve öğretmenler arasındaki mesafeyi kaldırarak, gençlerimizin derslerinden geri kalmamalarını sağladık. Onlara düşen en önemli görev, evde kaldıkları süreyi, en sağlıklı ve verimli bir şekilde geçirmektir" diye konuştu. Başkan Dursun, salgının önlenmesi adına bir kez daha evde kalın çağrısında bulunarak, "Mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak duralım. Bu zor süreci ancak evlerimizde kalarak atlatabiliriz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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