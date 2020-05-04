Sultangazi'den sağlık çalışanlarına kolonya ve içme suyu desteği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sultangazi'den sağlık çalışanlarına kolonya ve içme suyu desteği

Sultangazi'den sağlık çalışanlarına kolonya ve içme suyu desteği
04.05.2020 15:37 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:39

Sultangazi Belediyesi, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları için 3 bin adet kolonya ve 25 bin adet içme suyu desteğinde bulundu.

Sultangazi Belediyesi, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları için 3 bin adet kolonya ve 25 bin adet içme suyu desteğinde bulundu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılan korona virüs (Covid-19) salgınına karşı en önde mücadele verenlerin başında gelen sağlık çalışanları için Sultangazi Belediyesi, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 3 bin adet kolonya ve toplamda yaklaşık 25 bin adet 1,5 litrelik ve yarım litrelik içme suyu dağıttı. Öncesinde de sağlık çalışanlarına özel pijama ve iç çamaşırı desteğinde bulunmuştu. Sultangazi'deki tüm hastane ve aile sağlık merkezlerine ise kuru yemiş dağıtıldı. Öte yandan aile sağlığı merkezlerine belli periyotlarla yüz siperliği veriliyor.

"Sağlık çalışanlarımızın böyle küçük dokunuşlara ihtiyacı var"

Bu süreçte sağlık çalışanlarına yaptıkları desteklerden bahseden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Sağlık çalışanlarımız bu süreçte çok büyük gayretle çalışıyorlar. Bu sebeple ben başta Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca olmak üzere bütün sağlık çalışanlarına minnettarlığımı tekrar ifade ediyorum. Bundan önceki süreçte sağlık çalışanlarına dezenfektanlarla, pijamalarla, iç çamaşırlarıyla ve kuru yemişlerle yanlarında olmuştuk. Bugün ise yaklaşık 25 bin adet bir buçuk litrelik ve yarım litrelik suları hastanemize veriyoruz. Bunun yanında 3 bin adet kolonyalarımızı vereceğiz. Sağlık çalışanlarımızın böyle küçük dokunuşlara ihtiyacı var. Başta Haseki Hastanemiz olmak üzere bütün sağlık kuruluşlarını ise temizledik ve ilaçladık. Bu ve benzeri destekleri hem aile sağlık merkezlerine hem hastanelere yaptık ve yapmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var Haberler
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor Haberler
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de 'katil arı' paniği: İnsanları öldürebiliyor Haberler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de "katil arı" paniği: İnsanları öldürebiliyor
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Haberler
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haberler
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada
Nevşehir'de yasağı delen 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi
Nevşehir'de yasağı delen 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı
Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var
Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var
Kameraman Esat Aydın Balım evinde ölü bulundu
Kameraman Esat Aydın Balım evinde ölü bulundu
Mıcır yüklü kamyon devrildi, sürücüsü sıkışarak can verdi
Mıcır yüklü kamyon devrildi, sürücüsü sıkışarak can verdi
Sağlık Bakanlığı gizli korona taşıyıcılarının peşine düştü! Belirtisi olmayanlara da test yapılacak
Sağlık Bakanlığı gizli korona taşıyıcılarının peşine düştü! Belirtisi olmayanlara da test yapılacak
Henüz 13 yaşında! Bir saat arayla ikinci kafeyi soyarken yakalandı
Henüz 13 yaşında! Bir saat arayla ikinci kafeyi soyarken yakalandı
TFF'nin Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ile 5 Mayıs'ta yapacağı toplantı sonrası, Türk futbolunun kaderi şekillenecek
TFF'nin Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ile 5 Mayıs'ta yapacağı toplantı sonrası, Türk futbolunun kaderi...
Haftaya yükselişle başlayan gram altın 385 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan gram altın 385 liradan işlem görüyor
PSG, Mbappe'ye haftalık 600 bin sterlinlik yeni sözleşme önerecek
PSG, Mbappe'ye haftalık 600 bin sterlinlik yeni sözleşme önerecek
10-15 kişilik mahalleli, 12 gündür 2 koyun ve bir kuzunun peşinde!
10-15 kişilik mahalleli, 12 gündür 2 koyun ve bir kuzunun peşinde!
Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu
Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu
Beşiktaş, Volkan Babacan'ı Başakşehir'den bedavaya transfer edecek
Beşiktaş, Volkan Babacan'ı Başakşehir'den bedavaya transfer edecek
Adana'da yasağa rağmen kumar oynarken yakalanan kadınlar: Gün yapıyorduk
Adana'da yasağa rağmen kumar oynarken yakalanan kadınlar: Gün yapıyorduk
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio: Falcao'ya kapılarımız açık, buraya dönebilir
River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio: Falcao'ya kapılarımız açık, buraya dönebilir
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Haftalık burç yorumları 4 - 10 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 4 - 10 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Günlük burç yorumları 4 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 4 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ziya Selçuk Donald Trump Abdülhamit Gül Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Gündeş Ajda Pekkan Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Selçuk İnan Lionel Messi Nenad Bjelica Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mayıs Kadın Samsun Antalya
Şu an buradasınız: Sultangazi'den sağlık çalışanlarına kolonya ve içme suyu desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 16:10:36. #1.15#
title