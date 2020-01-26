Sultangazi'deki zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Sultangazi'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Sultangazi'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Habipler Arnavutköy Yolu Malkoçoğlu Kavşağı'nda seyir halindeki 34 MOD 62 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Arkadan gelen 3 aracın da karıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen polis ekipleri trafik akışını düzenlerken, yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yoldaki trafik akışı bir süre aksadı.