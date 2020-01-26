Sultangazi'deki zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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Sultangazi'deki zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Sultangazi'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

26.01.2020 02:42 | Son Güncelleme: 26.01.2020 02:44
Sultangazi'deki zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yolu Malkoçoğlu Kavşağı'nda seyir halindeki 34 MOD 62 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Arkadan gelen 3 aracın da karıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri trafik akışını düzenlerken, yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yoldaki trafik akışı bir süre aksadı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sultangazi'deki zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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