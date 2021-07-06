Son dakika haberi... SULTANGAZİ'DEKİ YOLCU-ŞOFÖR TARTIŞMALARI KAMERADA
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Son dakika haberi... SULTANGAZİ'DEKİ YOLCU-ŞOFÖR TARTIŞMALARI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre SULTANGAZİ'de iki farklı noktada İETT şoförleri ile yaşanan tartışmalar cep telefonu kameralarına yansıdı.

SULTANGAZİ'de iki farklı noktada İETT şoförleri ile yaşanan tartışmalar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sultangazi Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda durakta bekleyen yolcularla İETT şoförü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Boş olduğu görülen otobüsün ilerlemesi üzerine yolcular, otobüsün önünü keserek, gitmesine engel oldu. Tartışma devam ederken otobüs şoförü tüm kapıları kapatarak, yolculardan aracın önünden çekilmelerini istedi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bazı yolcuların kapanan kapıları açarak içeri girmeye çalıştıkları görülüyor.

KIZGIN SÜRÜCÜYÜ VATANDAŞLAR ENGELLEDİ

Kaydedilen başka bir görüntüde ise, iddiaya göre Esentepe Mahallesi-Beyazıt seferini yapan İETT otobüsü şoförü, Cumhuriyet Mahallesi Cebeci Caddesi'nde önünde ilerleyen aracı sollamaya çalıştı. Bu esnada başka bir araca çarparak, aynasını kırdı. Sürücüler, otobüs şoförüne tepki gösterdi. Sürücülerden biri şoföre saldırmaya çalıştı. Kızgın sürücüyü çevredekiler araya girerek sakinleştirmeye çalıştı.

Son dakika haberi... SULTANGAZİ'DEKİ YOLCU-ŞOFÖR TARTIŞMALARI KAMERADA
Son dakika haberi... SULTANGAZİ'DEKİ YOLCU-ŞOFÖR TARTIŞMALARI KAMERADA
Son dakika haberi... SULTANGAZİ'DEKİ YOLCU-ŞOFÖR TARTIŞMALARI KAMERADA
Son dakika haberi... SULTANGAZİ'DEKİ YOLCU-ŞOFÖR TARTIŞMALARI KAMERADA
Son dakika haberi... SULTANGAZİ'DEKİ YOLCU-ŞOFÖR TARTIŞMALARI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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