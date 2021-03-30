Sultangazi'deki silahla kavgada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı
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Sultangazi'deki silahla kavgada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel
Sultangazi'deki silahla kavgada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

Sultangazi'de iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada, bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

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Sultangazi'de iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada, bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmet Paşa Mahallesi 154. Sokak'ta iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu Hanefi B., Sebahattin B. ve Adil B. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Adil B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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