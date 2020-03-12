SULTANGAZİ'DEKİ OKULLAR DEZENFEKTE EDİLDİ
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İbrahim Demir, Sultangazi, Güncel

SULTANGAZİ'DEKİ OKULLAR DEZENFEKTE EDİLDİ

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/Sultangazi'de okullar koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

12.03.2020 11:03 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:03
SULTANGAZİ'DEKİ OKULLAR DEZENFEKTE EDİLDİ

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/

Sultangazi'de okullar koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

Sultangazi'deki 86 okulda dezenfekte işlemi başlatıldı. 102 bin öğrencinin eğitim gördüğü ilçedeki tüm okullarda elle temas edilen bütün alanlar eğitim dışındaki zamanlarda özel dezenfektanlarla temizleniyor. Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra öğrenciler, veliler ve öğretmenlere virüslerden nasıl korunacağına dair bilgilendirmeler yapılıyor. "VELİLERİMİZ RAHAT OLSUN, ÇOCUKLARI EMİN ELLERDE"Koronavirüse karşı okullarda 2 aşamalı dezenfeksiyon uygulaması başlatıldığını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Demir, "Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm okullarımızda dezenfekte çalışmalarını başlattık. Tüm okullarımızda dezenfekte çalışmaları yapıldı, yapılmaya devam edecek. Milletimiz bu anlamda rahat olsun. Milli eğitim camiası olarak bakan beyin verdiği talimatlar doğrultusunda bütün öğrencilerimize hijyen, temizlik ve sağlıklı beslenme ile ilgili gerekli bütün bilgiler aktarılmıştır. Sultangazi'de yaşayan bütün öğrenci velilerimiz rahat olsunlar, çocukları emin ellerde. İnşallah biz de onlara sağlıklı bir ortam sağlayacağız. Milletimiz sağduyulu olsun. Millet olarak bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağız. Okullarımızda korona virüsüne karşı iki aşamalı çalışma yapılmaktadır. Bütün okullarımızda 6 ay kalıcı bir süre ile nano gümüş dezenfektan çalışması yapılacak. Ayrıca her 72 saatte bir okullarımızda dezenfekte çalışması yapılacak. Yine sınıflarımızda öğrencilerimizin kullanacağı malzemelerle ilgili bir çalışma başlattık. Çok yönlü bir çalışma bu. Milli eğitim camiası olarak gerekli bütün tedbirleri aldık. Almaya devam edeceğiz" dedi. "KOLONYA GETİREN ÖĞRENCİLERİMİZ VAR"

Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan Hüseyin Ersu ilk ve Ortaokulu Müdürü Ahmet Bahçe, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk koronavirüs vakasını açıklamasının ardından okullarında bir panik ve tedirginlik yaşanmadığını belirterek, "Şu ana kadar bir tedirginlik görmedik. Ama çocuklarımız yanlarında el dezenfekte için ürünler getirmişler. Kolonya getiren öğrencilerimiz var. Öğrenciler de bu yönde bir farkındalık gördük. Onun dışında velilerde herhangi bir panik havası yoktu. Önlemlerimiz yaklaşık 10 gün önceden başladı. On gündür okulumuzu belli aralıklarla dezenfekte ediyoruz. Bunu da velilerimizle paylaştığımız için, velilerimiz de her hangi bir panik şu an için olmadı. Öğrencilerimizin devamsızlıklarını takip ediyoruz. Devamsızlıklarında bir değişiklik yok. Şu an için her şey olağan seyrinde devam ediyor. Bakanlığımızın verdiği direktifler doğrultusunda dezenfekte işlemlerini yapmaktayız. Çocuklarımızın sağlığı her şeyin başında geliyor" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

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Manşet

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