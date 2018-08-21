60 Bin Metrekarelik Kurban Satış ve Kesim Alanı Doldu Taştı

İstanbul Sultangazi'deki 60 bin metrekare alan üzerine kurulan kurban satış ve kesim alanında vatandaşlar yoğunluk oluşturdı. Kurban pazarındaki yoğunluk havadan görüntülendi.

KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sultangazi'deki Kurban Satış ve Kesim Merkezi bayramın birinci günü doldu taştı. Kurbanlarını kesmek için alana gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

Sultangazi Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesi'nde 60 bin metrekare alan üzerine kurulan Kurban Satış ve Kesim Merkezi bayramın birinci günü doldu taştı. Sabahın erken saatlerinde kurbanlarını kesmek için alana gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Kurban satış ve kesim alanındaki insan ve oluşan trafik yoğunluğu havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.