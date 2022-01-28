Sultangazi'deki kadın cinayeti; sanığa müebbet istemi

İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ'de 23 Temmuz 2019'da Gülen Pamukçu'yu defalarca bıçaklayarak öldüren sanık Ali Ulupınar'ın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Ulupınar'ın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsini talep etti.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Ulupınar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz ve sanık avukatı hazır bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 22 Temmuz 2019 tarihinde saat 05.00 sularında Sultançiftliği'nde bıçaklı yaralama olayının bildirilmesi üzerine ekiplerin olay yerine gittiği, yapılan incelemelerde Gülen Pamukçu'nun yoğun kan birikintisi içerisinde ve kesici delici alet olduğu düşünülen açık yaralar ile yattığının görüldüğü, derhal hastaneye sevk edildiği ancak aynı gün hayatını kaybettiği kaydedildi. İddianamede, şikayetçi Bayram Pamukçu'nun, Gülen Pamukçu ile Ali Ulupınar'ın ilişkilerinin olduğunu, olay saatinde "Ağabey yetiş yetiş" diye bağırdığını duyması üzerine hemen aşağıya indiğini, kapı açık vaziyette kardeşini yatarken gördüğünü, maktulü öldüren kişinin Ali Ulupınar olduğunu beyan ettiği anlatıldı. Sanık Ali Ulupınar'ın maktulü öldürdüğünü söyleyerek kendi isteğiyle karakola teslim olduğunun belirtildiği iddianamede, toplanan suçta kullanılan bıçağın üstündeki kan lekelerinin maktule, kabzasındaki kan lekelerinin ise şüpheliye ait olduğu kaydedildi. İddianamede, şüphelinin "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel