SULTANGAZİ'DEKİ KADIN CİNAYETİ DAVASI; ŞİKAYETÇİ AĞABEY İFADE VERDİ

SULTANGAZİ'de bir çocuk annesi Gülen Pamukçu 'yu (27) defalarca bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapis istemiyle yargılanan Ali Ulupınar 'ın davasında, Gülen'in ağabeyi Bekir Pamukçu ifade verdi. Bekir Pamukçu mahkemede, "Kardeşim defalarca şikayetçi olmasına rağmen sanık hakkında takipsizlik kararı verilmiş" dedi. Bekir Pamukçu duruşma sonrasında yaptığı açıklamada ise "Sanık Ali Ulupınar, sürekli 'Seni seviyorum, evlenmek istiyorum' deyip peşini bırakmıyordu. Kadın cinayetlerinin bitmesini istiyorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. 27 yaşında bir insan çocuğundan, ailesinden sevdiklerinden ayrıldı" dedi.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ali Ulupınar getirildi. Öldürülen Gülen Pamukçu'nun ağabeyi Bekir Pamukçu ve taraflar avukatları da duruşmada hazır bulundu. Maktul Gülen Pamukçu'nın ağabeyi Bekir Pamukçu, "Sanık kardeşimle evlenmek isteyen kişiydi. Olay günü kardeşimin oturduğu bodrum katından sesler geldi. Kardeşim yardım istiyordu. Önce 'Ne yaptın kardeşime?' diye bağırdım. Sanığın kardeşime bir şeyler yapmış olduğunu tahmin ettim. Kardeşimin kaldığı daireye gittim. Kanlar içinde yerdeydi. Kendinden geçmiş vaziyetteydi. Konuşacak halde değildi. Ambulans çağırdım. Bu esnada sanık beni arayarak kardeşimin durumunu sordu" dedi.

"DEFALARCA ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU"

Ölen kardeşini sanıktan kurtulmak istediğini söyleyen ağabey Pamukçu, "Ankara'da yaşadıkları dönemde de kız kardeşimi binadan atmıştı. Kız kardeşimin omuriliği zarar görmüştü. Ancak tehditlerden dolayı ayrılamıyordu. Sanık kardeşimi bizimle ve küçük çocuğuyla tehdit ediyormuş. Bizlere zarar vereceğinden bahsediyormuş. Ayrıca kardeşim defalarca şikayetçi olmasına rağmen sanık hakkında takipsizlik kararı verilmiş. Unuttuğum bir şeyi eklemek istiyorum. Kardeşim sanık eve ilk geldiğinde polisi arıyor. Polis gelince sanık kaçıyor. Hatta gelen polis sıkıntı olması durumunda araması için kardeşime cep telefonu numarasını bırakıyor. Daha sonra sanık ikinci kez gelerek cinayeti işliyor" diye konuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz ise şikayetçi olduklarını belirtti.

AVUKATI TAHLİYESİNİ İSTEDİSanığın olayda ellerini kullanamayacak durumda olduğunu belirten avukatı, "Ellerinden yaralı durumdadır. Buna ilişkin tedavi evrakları hastanededir. Bunun araştırılmasını istiyoruz. Suçta kullanılan bıçak üzerinde parmak izi araştırması yapılmasını istiyoruz" diyerek tahliyesini talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

"HAYATININ BAHARINDAYDI"Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan öldürülen Gülen Pamukçu'nun ağabeyi Bekir Pamukçu, "Kardeşim kasıtlı olarak öldürüldü. Kardeşim daha 27 yaşındaydı, hayatının baharındaydı. Kız çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyordu. Eşinden ayrılmıştı. Tek başına yaşıyordu. Kız kardeşim katil Ali Ulupınar'dan kopmak istiyordu. Sürekli 'Seni seviyorum, evlenmek istiyorum' deyip peşini bırakmıyordu" dedi. Sanığın kızkardeşini 2019'da binadan aşağı attığını ve kardeşinin tedavilerini de kendisinin yaptırdığını söyleyen Bekir Pamukçu, iyileştikten sonra Ali Ulupınar'ın İstanbul'a kardeşinin yanına geldiğini, kardeşinin kendisinin düştüğünü söylediğini belirtti. Kızkardeşinin öldürülünceye kadar aile apartmanında kendileriyle yaşadığını belirten Bekir, olay gününü şöyle anlattı: "Katile bağırdım. Kız kardeşim o esnada, 'Ağabey yetiş beni öldürüyor' dedi. Tartışma seslerini duydum. Biz indiğimizde katil kaçmıştı. Olay yerine gelen polis, geldiğinde birisinin koşarak sokağın başından arabaya birisinin bindiğini söyledi."Pamukçu, "Kadın cinayetlerinin bitmesini istiyorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. 27 yaşında bir insan çocuğundan, ailesinden sevdiklerinden ayrıldı" dedi.

İDDİANAMEİddianamede, 22 Temmuz 2019 tarihinde saat 05.00 sularında Sultançiftliği'nde bıçaklı yaralama olayının bildirilmesi üzerine ekiplerin olay yerine gittiği, yapılan incelemelerde Gülen Pamukçu'nun yoğun kan birikintisi içerisinde ve kesici delici alet olduğu düşünülen açık yaralarla yattığının görüldüğü, derhal hastaneye sevk edildiği ancak aynı gün hayatını kaybettiği kaydedildi. İddianamede, müşteki Bayram Pamukçu'nun maktul ile Ali Ulupınar'ın ilişkilerinin olduğunu, olay saatinde 'Ağabey yetiş yetiş' diye bağırdığını duyması üzerine hemen aşağıya indiğini kapı açık vaziyette kardeşini yatarken gördüğünü, Gülen'i öldüren kişinin Ali Ulupınar olduğunu beyan ettiği anlatıldı.Sanık Ali Ulupınar'ın maktulü öldürdüğünü söyleyerek kendi isteğiyle karakola teslim olduğunun belirtildiği iddianamede, toplanan suçta kullanılan bıçağın üstündeki kan lekelerinin maktule, kabzasındaki kan lekelerinin ise şüpheliye ait olduğu kaydedildi. Sanığın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.

İLK DURUŞMADA İFADE VERDİ

Davanın ilk duruşmasında ifade veren sanık Ali Ulupınar, Gülen Pamukçu ile Ankara'da tanıştıklarını, evlenmeyi düşündüklerini söyledi. Olay günü Gülen Pamukçu'nun kendisine küfür ettiğini belirten sanık Ulupınar "Sonrasında mutfağa küfür ederek gidip ekmek bıçağını aldı. Bana saldırdı. Bu esnada sağ elim sargılıydı. Elindeki bıçakla çeneme vurmaya çalıştı. Çenemden yara aldım. Öyle olunca sol elimle bıçağı tutmaya çalıştım. İki parmağım yaralandı. Bu esnada korunmaya çalışırken maktule beni itekleyip yere düşürdü. Maktulenin elindeki bıçağı almak için hamle yapıyordum. Bu arada boğuşuyoruz derken 2-3 dakika süren bu olay sırasında maktule benim üzerimdeyken ben kalktım. Ayaklarımla iteleyip kalktım ve evden çıktım. Ankara'ya doğru geri döndüm. Şaşırmıştım. Maktüleden korkmuştum. Daha sonra yakınlarıma haber verdim. Onun yaralandığını anlamamıştım. Yerde kan izleri görmemiştim. Maktulenin öldüğünü sonradan öğrendim. Öğrendikten sonra da karakola gidip teslim oldum" demişti.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı