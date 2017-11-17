Sultangazi'deki Hırsızlık Anı Kamerada...

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA



Sultangazi'de dün gece yüzleri maskeli 5 kişi, önce bir markete daha sonra da bir kasap dükkanına girerek soygun yaptı. Marketten hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.



Görüntülerde Sultangazi 50. Yıl Mahallesi F Caddesi üzerinde bulunan bir markete gelen yüzleri maskeli 5 kişi, marketi soymak için kepenkleri kesiyor. Yüzleri maskeli elinde silahlı bir kişi sürekli etrafı kontrol ediyor. Hırsızlardan biri iş yerinin duvarında asılı olan ve alan alarm kutusunu yerinden koparıp yere atarak parçalıyor.



MARKETTE YAŞANAN HIRSIZLIK 6 DAKİKA SÜRDÜ



Kepenkleri kesmeyi başaran hırsızlar marketin içine girerek sigara raflarına yöneliyor. Hırsızlar beraberinde getirdikleri boş koliye raflarda bulunan sigaraları doldurmaya başlıyor. Bu sırada hırsızlardan biri kasada bulunan paraları alırken, bir diğeri de güvenlik kameraların bağlı olduğu bilgisayar kasası ile televizyonu bulunduğu yerden sökerek yere atıyor. Hırsızlar marketten aldıklarını geldikleri araca yükleyerek hızla uzaklaşıyorlar. Markette yaşanan hırsızlık yaklaşık 6 dakika sürüyor.



Her iki soygun ile ilgili soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



(MARKETE AİT GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ)



Hırsızların markete araç ile gelmesi



Kepenkleri kesilerek içeri girmeleri



Hırsızlaran birinin alarm kutusunu yere atıp parçalaması



Raflardaki sigaraları toplamaları



Maketten çaldıklarını araca taşıyıp gitmeleri



(DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER)



Olayın meydana geldiği her iki iş yerinden görüntü



İş yeri sahipleri ile röp.



Şüphelilerin aracı ve bagajdaki çelik kasa



Polis ekiplerinin olay yeri çalışması



Polisin çevrede arama yapmsı



Genel ve detaylar



16.11.2017 - 07.56 Haber Kodu : 171116011