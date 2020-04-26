SULTANGAZİ'DEKİ DENETİMLERDE YASAKLARA UYMAYANLARA PARA CEZASI KESİLDİ İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında polisi ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkması yasak olanlar için trafikte denetim yapmaya devam ediyor.

İstanbul 'da koronavirüs tedbirleri kapsamında polisi ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkması yasak olanlar için trafikte denetim yapmaya devam ediyor. Sultangazi 'de birçok noktada denetim yapan ekipler, izinsiz sokağa çıkan vatandaşlara ceza kesti.

KENDİSİNİ GÖRÜNTÜLEYEN MUHABİR İLE TARTIŞTI

Sultangazi'nin farklı noktalarında yapılan denetimlerde bir aracı durduran ekipler, kimlik ve izin kağıdı kontrolü yaptı. 3 kişinin bulunduğu araçta 20 yaşın altında olduğu tespit edilen bir kişi çıktı. Fırıncı olduğunu belirten araç sahibi ekmek dağıtımlarına çıktıklarını söyledi. İzin kontrol kağıdı bulunmayan ve izinsiz sokağa çıktıkları tespit edilen şahıslar, araçta bulunan 20 yaş altı gencin yanlarında çalıştıklarını belirtti. Araçta bulunan 20 yaş altı gence, aracın sürücüsüne ve araçta bulunan üçüncü kişiye toplam 9 bin 450 TL idari para cezası kesildi. Fırıncı olduğunu öne süren şahıs, kendisini görüntüleyen gazeteciye tepki gösterdi. Araca binerek denetim noktasından uzaklaştığı an, kendisini görüntüleyen basın mensubuna hakaret etti. Polis, şahısları 100 metre ileride durdurarak haklarında işlem başlattı.

YOKLAMA KAÇAĞI ÇIKTI

Bir başka nokta da yapılan denetimlerde ise asker kaçağı olan ve sokağa izinsiz çıkan kişiye ceza kesildi. Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yapılan denetimlerde durdurulan araç sürücüsünün yoklama kaçağı olduğu ortaya çıktı. Bir fırında çalışan genç ile ilgili tutanak tutuldu. Kendisini görüntüleyen basın mensubuna tepki gösteren genç, "Maskesiz neden dışarı çıktınız?" sorusuna "Sana ne!" diye cevap verdi.

Görüntü dökümü: -----------------Denetimler-Fırıncının aracı-ceza kesilmesi-Aracın gitmesi-Aracı polisin durdurması-Yoklama kaçağı olan kişi

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA