Sultangazi'deki camiler bayram öncesi gül suyu ile yıkandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sultangazi'deki camiler bayram öncesi gül suyu ile yıkandı

Sultangazi'deki camiler bayram öncesi gül suyu ile yıkandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultangazi Belediyesi ekipleri, ilçedeki camileri gül suyu ile yıkayarak bayram namazı için hazırladı.

Sultangazi Belediyesi ekipleri, ilçedeki camileri gül suyu ile yıkayarak bayram namazı için hazırladı. Cadde ve sokaklardaki temizlik faaliyetlerine hız verilirken, bugünden itibaren mezarlıklarda limonata ikramına başlandı.

Sultangazi Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nda her türlü ihtiyacını karşılamak üzere çalışmalarına hız verdi. Vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi amacıyla harekete geçen belediye ekipleri, ilçedeki camileri gül suyu ile temizliyor. Gül suyu ile yıkanan camilerin kokusu vatandaşlar, tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Sultangazi Belediyesi, yaz sıcaklarının kendini hissettirdiği bugünlerde mezarlıklarda vefat eden yakınlarına dua etmek isteyen vatandaşları da unutmadı. Belediye ekipleri, bugünden bayram süresince Yayla mezarlığı ve Habipler Cebeci mezarlıkları girişinde limonata dağıtarak sıcak havada bunalan vatandaşların serinleyerek ferahlamasını sağlıyor. Sultangazi'de sokaklardaki temizlik çalışmaları da aralıksız sürüyor. Rutin olarak yapılan temizlik faaliyetlerine bayram öncesi hız verilirken, sokakların bakımlı ve güzel görünmesi için çalışmalar devam ediyor.

Konuyla ilgili konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Kurban Bayramı'nda insanlarımız paylaşmayı ve cömertliği en yüksek seviyede idrak ediyor. Bu güzel günlerde neşe, huzur ve mutluluk dolu bir ortam oluşuyor. Biz de ekiplerimizle, bayram namazı öncesi vatandaşlarımızın güzel kokular eşliğinde, huzur içinde ibadet edebilmeleri için camilerimizi gül suyu ile yıkıyoruz. Yine bu sıcak günlerde mezarlıklarda limonata dağıtımı yaparak ferahlamalarını sağlamak istedik. Kurban Bayramı yaklaşırken rutin temizlik ve yıkama çalışmalarımıza, daha da yoğun şekilde devam ediyoruz. Ancak her zaman dediğimiz gibi en güzel temizlik, kirletmemektir" dedi.

Başkan Dursun'dan vatandaşlara trafik uyarısı

Uzun bayram tatillerinde artan trafik kazalarına da dikkat çeken Başkan Dursun, "Bayram sevincimiz yarıda kalmasın. Trafik kurallarına hassasiyetle riayet edelim. Herkesin bu haftayı, mutlu ve huzurlu geçmesini temenni ediyorum. Tüm komşularımızın ve İslam Aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Sultangazi'deki camiler bayram öncesi gül suyu ile yıkandı
Sultangazi'deki camiler bayram öncesi gül suyu ile yıkandı
Sultangazi'deki camiler bayram öncesi gül suyu ile yıkandı
Sultangazi'deki camiler bayram öncesi gül suyu ile yıkandı
Sultangazi'deki camiler bayram öncesi gül suyu ile yıkandı
Sultangazi'deki camiler bayram öncesi gül suyu ile yıkandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de 7 bin 680 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 7 bin 680 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hande Erçel Deniz Akkaya Yıldız Tilbe Serra Arıtürk
Spor Ali Koç Balotelli Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sultangazi'deki camiler bayram öncesi gül suyu ile yıkandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 16:23:43. #1.16#

title