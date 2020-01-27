Sultangazi'deki ayakkabı hırsızı kamerada
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Sultangazi'deki ayakkabı hırsızı kamerada

Haber Emin YEŞİLİSTANBUL DHASultangazi'de bir binaya giren ayakkabı hırsızı, ayakkabıları teker teker inceleyerek çaldı.

27.01.2020 10:41 | Son Güncelleme: 27.01.2020 10:42
Sultangazi'deki ayakkabı hırsızı kamerada

Emin YEŞİLİSTANBUL DHA

'de bir binaya giren ayakkabı hırsızı, ayakkabıları teker teker inceleyerek çaldı. Sultangazi 'nde bir binaya giren ayakkabı hırsızı, katları tek tek dolaştı. Ayakkabıları teker teker inceleyen şüpheli, daha sonra çantanın içerisine ayakkabıları doldurarak binadan kaçtı. Hırsızın ayakkabıları çalma anı ise apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, binadaki bir dairenin önüne gelen ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız, dairenin önündeki ayakkabıları incelediği görülüyor. Daha sonra ise incelediği ayakkabıları yanında getirdiği çantaya dolduran hırsızın üst kata çıkması kameraya yansıyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Sultangazi'deki ayakkabı hırsızı kamerada
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