: Sultangazi'deki ayakkabı hırsızı kamerada

27.01.2020 10:41 | Son Güncelleme: 27.01.2020 10:42

Haber Emin YEŞİLİSTANBUL DHA

Sultangazi'de bir binaya giren ayakkabı hırsızı, ayakkabıları teker teker inceleyerek çaldı. Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir binaya giren ayakkabı hırsızı, katları tek tek dolaştı. Ayakkabıları teker teker inceleyen şüpheli, daha sonra çantanın içerisine ayakkabıları doldurarak binadan kaçtı. Hırsızın ayakkabıları çalma anı ise apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, binadaki bir dairenin önüne gelen ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız, dairenin önündeki ayakkabıları incelediği görülüyor. Daha sonra ise incelediği ayakkabıları yanında getirdiği çantaya dolduran hırsızın üst kata çıkması kameraya yansıyor.

Kaynak: DHA

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