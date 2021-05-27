Sultangazi'de zorla araca bindirilen kişiyi çevredekiler kurtardı
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Sultangazi'de zorla araca bindirilen kişiyi çevredekiler kurtardı

Sultangazi'de zorla araca bindirilen kişiyi çevredekiler kurtardı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de iki grup arasında çıkan kavga sonrası, bir kişi zorla araca bindirilerek götürülmek istendi.

SULTANGAZİ'de iki grup arasında çıkan kavga sonrası, bir kişi zorla araca bindirilerek götürülmek istendi. Durumu fark edenler tarafından zorla araca bindirilen kişi kurtarıldı.

Olay, geçtiğimiz hafta pazar akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Huzur Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan bir kişi, karşı taraftakiler tarafından zorla araca bindirilerek olay yerinden götürülmek istendi. Zorla araca bindirilen kişinin arkadaşları ve mahalle sakinleri aracın hareket etmesini engelledi. Daha sonra araca zorla bindirilen kişi araçtan indirildi ve sürücü olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Sultangazi'de zorla araca bindirilen kişiyi çevredekiler kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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