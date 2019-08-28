Sultangazi'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Sultangazi'deki zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.
Sultangazi'deki zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Sultangazi girişi yakınlarında, üç otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Bölgede kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.