Sultangazi'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

28.08.2019 00:26

Sultangazi'deki zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Sultangazi girişi yakınlarında, üç otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Bölgede kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA