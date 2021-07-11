Sultangazi'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
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Sultangazi'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Sultangazi'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultangazi'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sultangazi'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, piknik alanlarına gelen otomobillerden kaynaklı yoğun trafik oluşan otoyolda ani fren yapan aracın arkasından gelen otomobiller duramayarak birbirine çarptı. 3 aracın karıştığı kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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