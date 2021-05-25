Sultangazi'de yüzük hırsızlığı kamerada

Sultangazi'de evinde oyun oynayan küçük çocuk, annesinin altın yüzüğünü camdan aşağı attı.

Sultangazi'de evinde oyun oynayan küçük çocuk, annesinin altın yüzüğünü camdan aşağı attı. O esnada oradan geçen bir kişi yüzüğü alarak uzaklaşırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde bir binada oturan küçük çocuk evde oynarken camdan aşağıya altın yüzük attı. O esnada sokaktan geçen bir kişi yüzüğü fark ederek alıp uzaklaştı. Evde yüzüğü bulamayan anne K.T., şüphelenerek binanın önünde bulunan kamera kayıtlarını izlediğinde çocuğunun yüzüğü attığını, yoldan geçen bir kişinin de aldığını gördü. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı