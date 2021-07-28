Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye tramvay çarptı

SULTANGAZİ'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye tramvay çarptı.

SULTANGAZİ'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle yüzüstü düşerek yaralanan kişinin yardımına çevredekiler koştu. Kaza , nedeniyle kısa bir süre Mescid-i Selam -Topkapı seferlerinde aksama yaşandı.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen yabancı uyruklu 3 kişi yolun karşısına geçmek için Mescid-i Selam-Topkapı Hattı Cebeci Durağı'na doğru yöneldi. Burada iki kişi karşıya geçerken, arkadaşları geride kaldı. Arkadaşlarına yetişmek için koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, sağına soluna bakmadı. Topkapı yönüne ilerleyen tramvay, karşıya geçmeye çalışan kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yüzüstü düşen kişi, yaralandı. Vatman, tramvayı durdurdu.

Olaya şahit olan çevredekiler yaralı kişinin yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"TRAMVAYIN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDU"Olay anını anlatan Ali Sarıgöz, "Arkadaşlarımla tramvay yolu üzerinde yürürken, Afrika uyruklu kişiler karşıdan karşıya geçmeye çalışıyorlardı. Geride kalan arkadaşlarından bir tanesi onlara yetişmeye çalışırken, tramvayın yan tarafına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yüzüstü yere yığıldı. Birkaç saniye farkla tramvayın altında kalmaktan kurtuldu. Çevredeki vatandaşlar Afrika uyruklu kişinin yardımına koşarak bilincini açık tutmaya çalıştılar. Kafasından ve ensesinden aşağı su döktüler. Tramvaydaki yolcular da panik yaptı. O ara birkaç yolcu indirildi. Sağlık ekiplerine haber verdik. Sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Ambulansa alarak hastaneye kaldırdılar. Tramvay seferleri birkaç dakika duraksadıktan sonra tekrar seferler devam etti" dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı