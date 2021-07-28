Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye tramvay çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye tramvay çarptı

Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye tramvay çarptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye tramvay çarptı.

SULTANGAZİ'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle yüzüstü düşerek yaralanan kişinin yardımına çevredekiler koştu. Kaza, nedeniyle kısa bir süre Mescid-i Selam -Topkapı seferlerinde aksama yaşandı.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen yabancı uyruklu 3 kişi yolun karşısına geçmek için Mescid-i Selam-Topkapı Hattı Cebeci Durağı'na doğru yöneldi. Burada iki kişi karşıya geçerken, arkadaşları geride kaldı. Arkadaşlarına yetişmek için koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, sağına soluna bakmadı. Topkapı yönüne ilerleyen tramvay, karşıya geçmeye çalışan kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yüzüstü düşen kişi, yaralandı. Vatman, tramvayı durdurdu. 

Olaya şahit olan çevredekiler yaralı kişinin yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"TRAMVAYIN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDU"Olay anını anlatan Ali Sarıgöz, "Arkadaşlarımla tramvay yolu üzerinde yürürken, Afrika uyruklu kişiler karşıdan karşıya geçmeye çalışıyorlardı. Geride kalan arkadaşlarından bir tanesi onlara yetişmeye çalışırken, tramvayın yan tarafına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yüzüstü yere yığıldı. Birkaç saniye farkla tramvayın altında kalmaktan kurtuldu. Çevredeki vatandaşlar Afrika uyruklu kişinin yardımına koşarak bilincini açık tutmaya çalıştılar. Kafasından ve ensesinden aşağı su döktüler. Tramvaydaki yolcular da panik yaptı. O ara birkaç yolcu indirildi. Sağlık ekiplerine haber verdik. Sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Ambulansa alarak hastaneye kaldırdılar. Tramvay seferleri birkaç dakika duraksadıktan sonra tekrar seferler devam etti" dedi.

 


- İstanbul
Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye tramvay çarptı
Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye tramvay çarptı
Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye tramvay çarptı
Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye tramvay çarptı
Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye tramvay çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Tanju Bilgiç Süleyman Soylu Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk
Magazin Alişan Buse Varol Derya Uluğ Demet Akalın
Spor Diego Fatih Terim Alper Yılmaz Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye tramvay çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 10:31:57. #1.14#

title