SULTANGAZİ'DE YOL ÇÖKTÜ; SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI Sultangazi'de İSKİ'nin kanalizasyon borusundan sızan su nedeniyle yol çöktü.

Sultangazi'de İSKİ'nin kanalizasyon borusundan sızan su nedeniyle yol çöktü. Çökme nedeniyle sürücüler, yolda zor anlar yaşadı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Yolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre, yolun altından geçen İSKİ'nin kanalizasyon borusu su sızdırmaya başladı. Sızan su asfaltı yumuşatarak yolda çökme meydana getirdi. Çökme nedeniyle yoldan geçen sürücüler zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler olay yerine gelerek çöken yerde inceleme yaptı. Kepçe yardımıyla asfaltın altında oluşan çukur iyece açıldı. Daha sonra çöken yere kamyonla mıcır dökülerek asfalt kapatıldı.

Çöken yerin yakınında esnaf olan Melih Dumlupınar, 3-4 saat önce burası çökmeye başladı. Daha sonra yoldan geçen araçların üzerinden geçmesiyle çukur daha da büyüdü. Çevredeki esnaflar çukurun olduğu yere bir şeyler koyunca sürücüler geçmemeye başladı. Belediye ekipler geldi hemen gereken müdahaleyi yaptılar dedi.

Kaynak: DHA