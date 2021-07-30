Sultangazi'de yılan tedirginliği
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Sultangazi'de yılan tedirginliği

Sultangazi'de yılan tedirginliği
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de bir binanın önünde görülen yılan mahalle sakinlerini tedirgin etti.

SULTANGAZİ'de bir binanın önünde görülen yılan mahalle sakinlerini tedirgin etti. İtfaiye ekiplerinin termal kameralı yılan arama çalışmaları olumsuz sonuçlanınca, mahalleli yılanın saklandığı yerden çıkması için son görüldüğü yere süt bıraktı. 

Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde bir binanın önünde görülen yılan, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Yaklaşık bir haftadır binanın önündeki kaldırım altına saklanan yılanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanın son görüldüğü yerde çalışma başlattı. Termal kamera kullanarak yılanın bulunduğu yeri tespit etmeye çalışan ekipler, kaldırım taşlarını söktü. Çevre sakinleri ve çocukların tedirginlikle izlediği 1 saat süren çalışmaları sonrası sonuç alamayan ekipler olay yerinden ayrıldı.

Ardından bir mahalle sakini, yılanın görüldüğü yer süt bıraktı. Süt kokusunu alarak saklandığı yerden çıkacağını düşünen mahalle sakinleri uzun süre yılanın çıkmasını bekledi. Mahalle sakinlerinden Zehra Yıldız, "Yaklaşık 10 gündür yılan görüyoruz. Ben sokaktaki 3-4 kediye bakıyorum. Son günlerde kediler sürekli aynı noktada durup, oraya bakınca yılanı gördüm. 3-4 kere gördüm. Kedilerim ölecek diye korkuyorum. Çok tedirginim ve korkuyorum. Üçüncü katta oturmama rağmen komşularım üçüncü kata bile çıkabilir diyorlar. İtfaiye ekipleri de bulamadı. Sütü koyduk, inşallah olduğu yerden çıkar" dedi.

Yılanın görüldüğü bölüme süt bırakan mahalle sakini, "Yılan sütün kokusuna gelir. Bizde çocuklarımız da tedirginiz. Camlarımızı açamıyoruz. Geceleri uyuyamıyoruz" diye konuştu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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