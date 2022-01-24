SULTANGAZİ'DE YERALTI KABLOLARI ALEV ALEV YANDI - Haberler
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SULTANGAZİ'DE YERALTI KABLOLARI ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de yeraltı kabloları önce patladı, ardından alev alev yandı.

ORHANGAZİ, BURSA (DHA) - SULTANGAZİ'de yeraltı kabloları önce patladı, ardından alev alev yandı. Çevredekiler o anları cep telefonu kameraları ile kaydetti.

Yangın, dün saat 17.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle yeraltı kablolarında patlamalar yaşandı. Patlamaların ardından kablolar alev alarak yanmaya başladı. Mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, söndürme ve soğutma çalışması yaptı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem olarak İGDAŞ ekibi olay yerine gelirken, elektrik arıza ekipleri de yeraltı kablolarının akımını kesti. O anları ise çevredekiler cep telefonu kameraları ile kaydetti.

SULTANGAZİ'DE YERALTI KABLOLARI ALEV ALEV YANDI

SULTANGAZİ'DE YERALTI KABLOLARI ALEV ALEV YANDI

SULTANGAZİ'DE YERALTI KABLOLARI ALEV ALEV YANDI

SULTANGAZİ'DE YERALTI KABLOLARI ALEV ALEV YANDI

SULTANGAZİ'DE YERALTI KABLOLARI ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Orhangazi, Yangın, Güncel, Haber

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