Sultangazi'de yeni tip koronavirüs önlemleri Sultangazi Belediyesi, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında, ilçe genelindeki tedbirleri artırdı.

Sultangazi Belediyesi, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında, ilçe genelindeki tedbirleri artırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, servis araçları, okullar ve ibadethaneler dezenfekte edilmeye başlandı.

Belediye hizmet binasına el hijyeninin sağlanması için antiseptik dezenfektan makineler yerleştirilirken, mahalle hizmet tesisleri, nikah ve düğün sarayı, bilim merkezi, gençlik merkezleri, kütüphaneler, Sultangazi Eğitim Destek Akademisi (SEDA) birimleri, spor merkezleri, çok amaçlı salonlarıyla birlikte 28 hizmet binasında dezenfekte çalışması başlatıldı.

Kaymakamlık Hizmet Binası, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Müftülük, Tapu Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, muhtarlıklar ve tüm kamu hizmet binalarında dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.

Belediye servis araçları, özel kıyafetli ekipler tarafından dezenfekte edilirken, kalabalığın yoğun olduğu 60 cami ve 93 okulda da çalışmalar devam ediyor.

Koronavirüsle ilgili farkındalığı artırmak için belediye tarafından el broşürleri hazırlanırken, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nde bilgilendirme semineri düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, halka endişelenmemeleri çağrısı yaparken, "Tedbirlerimizi aldık, komşularımız merak etmesin. Ekiplerimiz, kalabalığın yoğun olduğu noktalarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımız mutlaka Sağlık Bakanlığının duyurularını takip etsin. Koronavirüsle ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli konu hijyen. Halkımızın duyarlı davranıp, korunma yöntemlerini uygulamasını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA