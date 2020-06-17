SULTANGAZİ'DE 'YENİ NORMAL' DENETİMİ
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SULTANGAZİ'DE 'YENİ NORMAL' DENETİMİ

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İstanbul genelinde 'Yeni normal denetimi' talimatı kapsamında 39 ilçede eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirildi.

SULTANGAZİ'DE 'YENİ NORMAL' DENETİMİ
17.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 17.06.2020 09:45

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İstanbul genelinde 'Yeni normal denetimi' talimatı kapsamında 39 ilçede eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirildi. Sultangazi'de yapılan denetimlerde işletmelerin kurallara uyduğu görüldü. 

İstanbul'da 'Yeni Normal'e uygun olarak faaliyetlerini yürütmesi gereken işletmelerin bazılarında, kapanış saatine ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı yönündeki ihbarlar üzerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, il genelinde 'Yeni normal denetimi" talimatı verdi. Vali Yerlikaya'nın talimatları kapsamında İstanbul'da 39 ilçede eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirildi. 

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, 'Yeni normal denetimi' kapsamında ilçede bulunan kafe, restoran, kıraathane ve benzeri işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde işletmelerde İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Ekipler, işletmelerde sosyal mesafe, hijyen şartları, maske takılması, masa ve sandalye düzeni başta olmak üzere alınması gereken bütün tedbirleri yerinde inceledi. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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