Sultangazi'de Yaz Spor Okulları sona erdi
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Sultangazi'de Yaz Spor Okulları sona erdi

Sultangazi'de Yaz Spor Okulları sona erdi Sultangazi'de çocukların boş vakitlerinde verimli zaman geçirmesi, sosyalleşmesi ve spora yönelmesini sağlamak amacıyla 6 hafta süren eğitimin sonunda Yaz Spor Okulları'nın kapanışı töreni gerçekleştirildi.

22.08.2020 09:52 | Son Güncelleme: 22.08.2020 09:58

Sultangazi'de Yaz Spor Okulları sona erdi

İSTANBUL - Sultangazi'de çocukların boş vakitlerinde verimli zaman geçirmesi, sosyalleşmesi ve spora yönelmesini sağlamak amacıyla 6 hafta süren eğitimin sonunda Yaz Spor Okulları'nın kapanışı töreni gerçekleştirildi.

Çocukları farklı spor dallarıyla buluşturarak keyifli zaman geçirmelerini sağlayan Sultangazi Belediyesi, Yaz Spor Okulları'nın kapanış töreni birbirinden eğlenceli etkinliklere sahne oldu. Okçuluk, tekvando, tenis, karate, akıl ve zeka oyunları gibi 5 branşta eğitim alan öğrencilerin sergilediği gösterilerin ardından, 6 hafta süren program 426 öğrencinin sertifikalarını almasıyla son buldu. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, yetenekleriyle ön palana çıkan öğrencilerin belediye spor kulübünde yetiştirileceğini de söyledi.

"Kış spor okullarıyla da çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Bu tür faaliyetlere önem verdiğini söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "3 Temmuz itibariyle başlayan ve bugün sona eren yaz spor okullarının kapanış törenindeyiz. 5 branşta faaliyetlerimiz oldu ve 426 öğrencimiz katıldı. Tabi birde pandemi dönemindeyiz her şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bizde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak her öğrencimizi kendi evinden alıp, spor merkezine getirdik ve burada da düzenli olarak ateşlerini ölçtük. Biz Sultangazi'de çocuklarımızın hem gelişimi, hem de kendilerini değerli hissetmeleri için bu tür faaliyetlere önem veriyoruz. Kış spor okullarıyla da çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"Benim amacım Avrupa seçmesinde oraya gidip İstiklal Marşını okutmak"

Karate Türkiye 3'üncüsü olan Alperen Ocak, "Ben Türkiye karate 3'üncüsüyüm. Karate zor bir spor ama ben çok seviyorum. Küçükken başladım zaten ve herkesinde bu sporla uğraşmasını tavsiye ederim. Her iş zordur ama düzenli çalışıp ülkemi daha iyi yerlerde temsil edeceğim. Benim amacım Avrupa seçmesinde oraya gidip İstiklal Marşını okutmak" şeklinde konuştu.

Sultangazi'de Yaz Spor Okulları sona erdi

Kaynak: İHA

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