Sultangazi'de yaşlı vatandaşları belediye başkanı karşıladı
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Sultangazi'de yaşlı vatandaşları belediye başkanı karşıladı

Sultangazi'de yaşlı vatandaşları belediye başkanı karşıladı -Yaşlı vatandaşlar salıncakta çocuklar gibi sallandı Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında bugün ikinci kez dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, Sultangazi'de Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun tarafından parkta karşıladı.

Sultangazi'de yaşlı vatandaşları belediye başkanı karşıladı
17.05.2020 17:50 | Son Güncelleme: 17.05.2020 17:54

Sultangazi'de yaşlı vatandaşları belediye başkanı karşıladı

-Yaşlı vatandaşlar salıncakta çocuklar gibi sallandı

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında bugün ikinci kez dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, Sultangazi'de Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun tarafından parkta karşıladı. Yaşlı vatandaşlar önce Başkan Dursun ile bankta sohbet etti daha sonra çocuklar gibi salıncaklarda sallandılar. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 ay boyunca evlerinde olan 65 yaş üstü vatandaşlara bugün ikinci kez sokağa çıkma izni verildi. Sultangazi'de Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun yaşlı vatandaşları Masal Parkı'nda karşıladı. Burada yaşlı vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Dursun, bir isteklerinin olup olmadığını sordu. Yaşlı vatandaşlar daha sonra parkta bulunan salıncaklarda çocuklar gibi salınarak gönüllerince eğlendi. Çocuklar gibi eğlenen 65 yaş üstü vatandaşların mutluluğu gözlerinden okundu.

"İnşallah güzel günler yakındır diyoruz"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun "Yaşlı vatandaşlarımız ile sohbet ettik. Tekrar dışarı çıkmak nasıl bir duygu onları anlamak istedik. Masal parkı esasında çocuklarımızın eğlenmeleri için yapılan bir park ama bugün yaşlı ağabeylerimiz ablalarımız da buradaydı gezdiler, eğlendiler. İnşallah güzel günler yakındır diyoruz. Güneşli günler geldi. İnşallah tez zamanda korona virüs bütün dünyanın gündeminde çıkar" dedi.

Sultangazi'de yaşlı vatandaşları belediye başkanı karşıladı

Kaynak: İHA

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