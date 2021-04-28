Son dakika haberi | SULTANGAZİ'DE YANGIN; ÜST KATTA MAHSUR KALAN AİLEYİ İTFAİYE KURTARDI-1
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Son dakika haberi | SULTANGAZİ'DE YANGIN; ÜST KATTA MAHSUR KALAN AİLEYİ İTFAİYE KURTARDI-1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre SULTANGAZİ, Esentepe Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın 3. katında yangın çıktı.

SULTANGAZİ, Esentepe Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Duman nedeniyle üst katta mahsur kalan anne baba ve 2 çocuğu itfaiye merdivenine alınarak, kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Son dakika haberi | SULTANGAZİ'DE YANGIN; ÜST KATTA MAHSUR KALAN AİLEYİ İTFAİYE KURTARDI-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bir depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bir depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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