Son dakika haberi | SULTANGAZİ'DE YANGIN; ÜST KATTA MAHSUR KALAN AİLEYİ İTFAİYE KURTARDI-1
Edinilen son dakika gelişmesine göre SULTANGAZİ, Esentepe Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın 3. katında yangın çıktı.
SULTANGAZİ, Esentepe Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Duman nedeniyle üst katta mahsur kalan anne baba ve 2 çocuğu itfaiye merdivenine alınarak, kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı