Sultangazi'de yangın sırasında hırsızlık iddiasına linç girişimi
Sultangazi'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın sırasında yan binaya girerek telefon çaldığı iddia edilen bir kişi, linç edilmek istendi.
ŞÜPHELİYE LİNÇ GİRİŞİMİ Bina sakinlerinden biri durumu farkedince hırsızlık şüphelisini darp etmeye başladı. Binaya giren polis ekipleri şüpheli kişiyi binadan güçlükle çıkardı. Bina sakinleri ve vatandaşların büyük tepkisiyle karşılaşan şüpheli linç edilmek istendi. Polis ekipleri hırsızlık şüphelisi kişiyi polis aracına götürmek isterken, büyük zorluk yaşadı. Tepkili kalabalık şüphelinin polis aracına alınmasının ardından sakinleşti.
Olayı anlatan bina sakini, "Eve girdim. Yangın sırasında eşim telefonları unutmuş içeri girdim telefonları almaya adam telefonu çalmış. Bende onu yakaladım" diye konuştu. Büyük panik yaratan ve mahalle sakinlerinin sokağa dökülmesine neden olan çatı yangını itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanma yada can kaybı yaşanmazken binada maddi hasar meydana geldi.
- İstanbul