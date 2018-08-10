Sultangazi'de Yangın - İstanbul

Sultangazi'de bir ikametin odunluğunda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin hava destekli çalışmasıyla söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Habipler Mahallesi 2961 sokakta bir ikametin odunluğunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevresindeki ormanlık alana sıçradı. Sultangazi ve Arnavutköy'den gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

Yangın söndürme çalışmalarına yangın helikopteri de destek verdi. Bölgede ambulanslar da hazır bekletildi.

Alevlerin söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapan itfaiye erleri daha sonra bölgeden ayrıldı.