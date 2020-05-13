Sultangazi'de yangın Sultangazi'de bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sultangazi'de bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Daire sakinleri evi boşaltarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Maddi hasara yol açan yangının sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA