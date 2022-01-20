SULTANGAZİ'DE YANGIN : 1 ÖLÜ

Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi 20. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatısında, saat 09.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı binanın bitişiğindeki apartmanlarda yaşayanlar, hızla tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, yangın çevredeki binalara sıçramadan alevlere müdahale etti. Çoğunluğu ofislerden oluşan binada çıkan yangında, binanın çatı katında yaşadığı öğrenilen yabancı uyruklu bir kişi alevlerin arasında kaldı. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, yabancı uyruklu kişiyi çatı katında ölü halde buldu. Yangında can veren kişinin cesedi için olay yeri incelemesi başlatıldı. Öte yandan çatı katında yine alevlerin arasında kalan ve kaçamayan bir kedi de öldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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