Sultangazi'de vermediği paranın üstünü ve ürünleri alarak gitti

SULTANGAZİ'de girdiği büfeden alışveriş yapan bir kişi, iş yeri sahibini oyalayıp hiç vermediği halde para üstü alarak, ürünlerle ayrıldı.

SULTANGAZİ'de girdiği büfeden alışveriş yapan bir kişi, iş yeri sahibini oyalayıp hiç vermediği halde para üstü alarak, ürünlerle ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Cebeci Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Büfeye gelen cerrahi maskeli kişi, sigara ve su alacağını söyledi. Şüpheli, eşiyle telefonla konuşan büfe sahibini sakız alacağını söyleyerek oyaladı. Aradığı sakızı bulamadığını bahane etmesi üzerine büfe sahibi, yerinden kalkarak sakızların olduğu bölümü gösterip, kasaya geçti. Sigara, su ve bir adet sakız alan şüpheli, 50 lira verdiğini söyleyerek, para üstü istedi. 33 lira para üstü veren büfe sahibi durumdan şüphelenerek kamera kayıtlarına bakmak istedi. Büfe sahibinin kafasını karıştırarak bakmasına fırsat vermeyen şüpheli, 33 lira para üstü ve aldığı ürünlerle büfeden ayrıldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"PLANLI BİR ŞEKİLDE BENİ DOLANDIRDI"

Kamera görüntülerini izleyince dolandırıldığını anlayan büfe sahibi Yakup Taşkın, "Eşimle telefonla konuştuğum sırada içeriye bir müşteri girdi. Sigara alacağını söyleyip, para vermeden dışarıda bulunan dolaptan su alıp, geri içeri girdi. Beni oyalamak için sakızları bulamadığını söyledi. Ben de kalkıp kendisine sakızların olduğu yeri gösterdim. Daha sonra da benden para üstü istedi. Ben de para vermediğini söyleyince parayı masaya koyduğunu söyledi. Ben de kendisine para üstünü vereceğimi ama güvenlik kamera görüntülerini izleyelim dedim. Ben kamera görüntülerini açacağım sırada kendisi çıktı, gitti. Tamamen, planlı, kurgulu bir şekilde beni dolandırdı. Daha önce de bu tür şekilde dolandırıldığımız için iş yerimize güvenlik kamerası taktırdım" dedi.- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı