Sultangazi'de vermediği paranın üstünü ve ürünleri alarak gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sultangazi'de vermediği paranın üstünü ve ürünleri alarak gitti

Sultangazi'de vermediği paranın üstünü ve ürünleri alarak gitti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de girdiği büfeden alışveriş yapan bir kişi, iş yeri sahibini oyalayıp hiç vermediği halde para üstü alarak, ürünlerle ayrıldı.

SULTANGAZİ'de girdiği büfeden alışveriş yapan bir kişi, iş yeri sahibini oyalayıp hiç vermediği halde para üstü alarak, ürünlerle ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Cebeci Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Büfeye gelen cerrahi maskeli kişi, sigara ve su alacağını söyledi. Şüpheli, eşiyle telefonla konuşan büfe sahibini sakız alacağını söyleyerek oyaladı. Aradığı sakızı bulamadığını bahane etmesi üzerine büfe sahibi, yerinden kalkarak sakızların olduğu bölümü gösterip, kasaya geçti. Sigara, su ve bir adet sakız alan şüpheli, 50 lira verdiğini söyleyerek, para üstü istedi.  33 lira para üstü veren büfe sahibi durumdan şüphelenerek kamera kayıtlarına bakmak istedi. Büfe sahibinin kafasını karıştırarak bakmasına fırsat vermeyen şüpheli, 33 lira para üstü ve aldığı ürünlerle büfeden ayrıldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"PLANLI BİR ŞEKİLDE BENİ DOLANDIRDI"

Kamera görüntülerini izleyince dolandırıldığını anlayan büfe sahibi Yakup Taşkın, "Eşimle telefonla konuştuğum sırada içeriye bir müşteri girdi. Sigara alacağını söyleyip, para vermeden dışarıda bulunan dolaptan su alıp, geri içeri girdi. Beni oyalamak için sakızları bulamadığını söyledi. Ben de kalkıp kendisine sakızların olduğu yeri gösterdim. Daha sonra da benden para üstü istedi. Ben de para vermediğini söyleyince parayı masaya koyduğunu söyledi. Ben de kendisine para üstünü vereceğimi ama güvenlik kamera görüntülerini izleyelim dedim. Ben kamera görüntülerini açacağım sırada kendisi çıktı, gitti. Tamamen, planlı, kurgulu bir şekilde beni dolandırdı. Daha önce de bu tür şekilde dolandırıldığımız için iş yerimize güvenlik kamerası taktırdım" dedi.

- İstanbul
Sultangazi'de vermediği paranın üstünü ve ürünleri alarak gitti
Sultangazi'de vermediği paranın üstünü ve ürünleri alarak gitti
Sultangazi'de vermediği paranın üstünü ve ürünleri alarak gitti
Sultangazi'de vermediği paranın üstünü ve ürünleri alarak gitti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Aliya İzzetbegoviç
Magazin Derya Baykal Haluk Levent Metin Çekmez Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Abdullah Avcı Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sultangazi'de vermediği paranın üstünü ve ürünleri alarak gitti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 10:34:23. #1.16#

title