SULTANGAZİ'DE VATANDAŞLARA AŞURE DAĞITILDI

Sultangazi Belediyesi, vatandaşlara 'Muharrem ayı' vesilesi ile aşure dağıttı.

Sultangazi Belediyesi, vatandaşlara 'Muharrem ayı' vesilesi ile aşure dağıttı. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Bugün Sultangazi'de Cuma namazı çıkışında vatandaşa aşure dağıtıldı. Vatandaşa aşure dağıtan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 'Aşure, muharrem ayının farklı günlerinde dağıtılıyor. Biz de özellikle Cuma namazı çıkışı dağıtmak istedik. Muharrem ayı birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşliğin bolca yaşandığı esasında da insanların birbiriyle kavga etmesini, çatışmasını önlemeyi amaçlamaktadır. İşte biz de burada birlik ve beraberliği, kardeşliği yaşatıp yaymaya çalışıyoruz' dedi.

Etkinliğe AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Yusuf Özel de katıldı.

'KARDEŞLİĞİN, SEVGİNİN DEĞERİNİ BİLELİM'

Bazı yerlerde çatışma ve savaşların olduğunu belirten Başkan Av. Abdurrahman Dursun, Türkiye olarak birlik ve beraberlik içinde olmanın önemini vurguladı. Kardeşliğin ve sevginin değerini bilmek gerektiğini söyleyen Başkan Dursun, 'Muharrem ayında da bu birlik beraberliği sağlamak önemli. Bu aylarda birlik ve beraberlik içinde olmayı sağlamalıyız. Nice bolluk ve bereketin olduğu aşure günlerinde birleşmek üzere' dedi.

'ÖNCEDEN DAĞITILMAZDI'

Aşure alan 61 yaşındaki Ayşe Ekinci, '2 tane aşure aldım. Tadı çok güzel. Aşureyi çok seviyorum. Önceden böyle kimse aşure dağıtmazdı. Böyle şeyler ölülerimizin ruhuna gitmesi için yapılmalı' diye konuştu.

Belediye'ye teşekkür eden 43 yaşındaki Havva Coşkun ise "Muharrem ayı her şeyden daha değerli bir ay. Birlik ve beraber olmak çok güzel. Önceki aşurelerde Kuran-ı Kerim okunurdu. Hastalık yüzünden böyle şeyler yapılamıyor maalesef. Ama yine de aşure dağıtılması çok güzel. Ben de buradan aşure aldım ve çocuklarıma götüreceğim? şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı