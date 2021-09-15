Sultangazi'de vatandaşlar ziyaret edilerek talepleri dinleniyor - Haberler
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Sultangazi'de vatandaşlar ziyaret edilerek talepleri dinleniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sultangazi'de vatandaşlar ziyaret edilerek talepleri dinleniyor

Sultangazi Belediyesinin hayata geçirdiği 'Akıllı Saha Projesi' kapsamında kurulan ekipler, vatandaşları ziyaret ederek istek ve taleplerini dinliyor.

Sultangazi Belediyesinin hayata geçirdiği 'Akıllı Saha Projesi' kapsamında kurulan ekipler, vatandaşları ziyaret ederek istek ve taleplerini dinliyor. Ziyaretlerde alınan notlar Sultangazi Belediyesince dikkatle incelenerek vatandaşların görüşleri doğrultusunda hizmetlere yön veriliyor.

Sultangazi Belediyesi, 'Hep Birlikte Daha İyiye' sloganıyla vurguladığı anlayış çerçevesinde hizmetlerini geliştirmeye devam ediyor. Bu anlayışla birlikte Sultangazi Belediyesi, ilçeyi Sultanşehir yapma hedefi doğrultusunda vatandaşların düşüncelerine büyük önem veriyor. Sultangazi Belediyesince hayata geçirilen Akıllı Saha Projesi, tüm vatandaşlara ulaşmayı, istek ve taleplerine göre hizmetlerine yön vermeyi amaçlıyor. Akıllı Saha Projesi kapsamında, Sultangazi Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün güler yüzlü personeli haftanın en az üç günü esnafları ziyaret ediyor ve hizmetler hakkındaki görüşlerini dinliyor. Samimi bir sohbet havasında geçen görüşmelerde, Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un selamını ilettikten sonra vatandaşların bütün düşüncelerini dikkatle dinliyor ve not alıyorlar. Ekipler ilk olarak Uğur Mumcu Mahallesi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ediyor. Sırayla diğer tüm mahallelere gidecek olan ekipler, ziyaretlerini esnaflarla sınırlamayarak tüm kesimlerden vatandaşlara ulaşacak.

Yerinde çözüm

Sultangazi Belediyesi ekipleri ziyaret ettikleri vatandaşların belirttikleri sorunları hemen ilgili birimlere ileterek yerinde, etkin ve hızlı çözüm olanağı sağlıyor. Aynı zamanda hizmetlerin, vatandaşların görüşleri doğrultusunda geliştirilmesi de Akıllı Saha Projesi'nin 'Birlikte Yönetim' hedefi doğrultusunda sunduğu en büyük avantajlardan biri olarak göze çarpıyor.

Öte yandan vatandaşlar, projeden duydukları memnuniyeti sıklıkla dile getiriyor.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçedeki herkesin görüşünün kendisi için çok değerli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Tüm komşularımızı ziyaret ederek görüşmeye, muhabbet etmeye çalışıyoruz. Tabii ilçemizin yüksek bir nüfusu var ve herkese bizzat ulaşmamız, çok istesek de maalesef mümkün olmuyor. İşte bu noktada, daha fazla komşumuza ulaşmak, görüş ve önerilerini dinlemek için Akıllı Saha projemizi hayata geçirdik. Arkadaşlarımız bizim adımıza komşularımızı ziyaret ediyor, selamımızı iletiyor, onları dinleyerek duygu ve düşüncelerini bizlere ulaştırıyor. Ben bu projeyi çok önemli buluyorum. Çünkü göreve geldiğimiz günden beri söylediğimiz bir sloganımız var: 'Hep Birlikte Daha İyiye.' Her adımımızı komşularımızla birlikte, onların istekleri, düşünceleri doğrultusunda atmaya çok özen gösteriyoruz. Akıllı Saha projemizle daha fazla komşumuzla bir araya geleceğiz ve onların değerli görüşleriyle de inşallah ilçemizi hep birlikte Sultanşehir yapmak için projelerimizi hayata geçireceğiz." - İSTANBUL

Sultangazi'de vatandaşlar ziyaret edilerek talepleri dinleniyor

Sultangazi'de vatandaşlar ziyaret edilerek talepleri dinleniyor

Sultangazi'de vatandaşlar ziyaret edilerek talepleri dinleniyor

Sultangazi'de vatandaşlar ziyaret edilerek talepleri dinleniyor

Sultangazi'de vatandaşlar ziyaret edilerek talepleri dinleniyor

Sultangazi'de vatandaşlar ziyaret edilerek talepleri dinleniyor

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