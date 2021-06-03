Sultangazi'de vana patladı, tonlarca su boşa aktı
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Sultangazi'de vana patladı, tonlarca su boşa aktı

Sultangazi'de vana patladı, tonlarca su boşa aktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultangazi'de yangın hidrant vanası patladı, tonlarca su boşa aktı.

Sultangazi'de yangın hidrant vanası patladı, tonlarca su boşa aktı. Yaklaşık 2 saat boyunca boşa akan suda çocuklar oynadı.

Sultangazi Cebeci Mahallesi 2546 Sokak'ta dün yangın hidrant vanası musluğu patladı. Patlamanın etkisiyle sokak ve S Caddesi dereye dönüştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine İSKİ ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangın musluğuna vidanjör hortumu takarak boşa akan suyu su tankerine aktardı. Su tankerinin dolmasıyla tonlarca su boşa akmaya devam etti.  Mahallenin çocukları ise boşa akan suyu eğlenceye dönüştürdü. Ekipler, suyu durdurup bölgeden ayrıldı.


- İstanbul
Sultangazi'de vana patladı, tonlarca su boşa aktı
Sultangazi'de vana patladı, tonlarca su boşa aktı
Sultangazi'de vana patladı, tonlarca su boşa aktı
Sultangazi'de vana patladı, tonlarca su boşa aktı
Sultangazi'de vana patladı, tonlarca su boşa aktı
Sultangazi'de vana patladı, tonlarca su boşa aktı
Sultangazi'de vana patladı, tonlarca su boşa aktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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