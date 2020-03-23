Sultangazi'de uyuşturucu operasyonu
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Sultangazi, Güncel

Sultangazi'de uyuşturucu operasyonu

SULTANGAZİ'de uyuşturucu satışı yapılan adrese düzenlenen operasyonda 60 bin uyuşturucu hap, tabanca ve tüfek ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

23.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:20
Sultangazi'de uyuşturucu operasyonu
SULTANGAZİ'de uyuşturucu satışı yapılan adrese düzenlenen operasyonda 60 bin uyuşturucu hap, tabanca ve tüfek ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Mart günü öğlen saatlerinde 50.Yıl Mahallesi C Caddesi 2190. sokaktaki bir işyerinde Sinan A.(38) ve Ahmet A.(34) isimli kardeşlerin uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takip başlatan polis, çalışmalarının ardından adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskında ruhsatsız tabanca, uzun namlulu tüfek, 10 mermi, 60 bin ecstasy hap, hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan poşet ele geçirilirken, Ahmet A., Sinan A., İsa D.(20) ve Ramazan Y.(32) gözaltına alındı.

Şüphelilerden Ahmet A.'nın 2 yaralama ve uyuşturucu kullanmaktan, abisi olan Sinan A.'nın uluslararası uyuşturucu ticareti, yağma, 4 tehdit,  4 hırsızlık,  dolandırıcılık, yaralama, ruhsatsız silah bulundurma ve 2 mala zarar vermeden suç kaydı olduğu tespit edildi. İsa D.'nin ise 6 hırsızlık, 2 mala zarar verme, tehdit, uyuşturucu madde kullanma ve ruhsatsız silah bulundurmadan suç kaydı olduğu belirlenirken, Ramazan Y.'nin 4 uyuşturucu madde kullanma, 3 tehdit, 2 ruhsatsız silah bulundurma, dolandırıcılık ve 2 mala zarar vermeden suç kaydı olduğu bildirildi.Gözaltına alınan şüpheliler Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, İsa D. ve Ramazan Y. Adli makamlarca serbest bırakıldı. Sinan A. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, kardeşi Ahmet A. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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