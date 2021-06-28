SULTANGAZİ'DE UÇURUMDAN DÜŞEN GENÇ KIZIN 4 ARKADAŞI SERBEST BIRAKILDI

SULTANGAZİ'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın uçurumdan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 arkadaşı kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

SULTANGAZİ'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın uçurumdan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 arkadaşı kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Şüpheli 4 arkadaş çıkarıldıkları Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Hakimliğince Adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Cebeci Mahallesi Taş Ocaklar Mevkii'nde yaşandı. İddiaya göre, Elif Çakal ve 4 arkadaşı piknik yapmak için ormanlık alana gitti. Burada arkadaşlarıyla bir süre eğlendikten sonra Elif Çakal, henüz bilinmeyen bir nedenle uçurumdan düştü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında olay anında orada bulunan Tuana Y. ve Senem T. ile 2 erkek arkadaşı gözaltına alındı. Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde savcılıkta ifadeleri alınan 4 şüpheli, "Kasten öldürme" suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede Adli kontrol tedbirleri uygulanmak suretiyle serbest bırakıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı