SULTANGAZİ'DE UÇURUMDAN DÜŞEN GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ
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SULTANGAZİ'DE UÇURUMDAN DÜŞEN GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

SULTANGAZİ'DE UÇURUMDAN DÜŞEN GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de 4 arkadaşı ile piknik yapan 15 yaşındaki Elif Ç. uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

SULTANGAZİ'de 4 arkadaşı ile piknik yapan 15 yaşındaki Elif Ç. uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Elif Ç.'nin 2 erkek arkadaşı olay yerinden kaçarken, 2 kız arkadaşı da olay yerinde saatlerce ağladı. Elif Ç.'nin cesedi düştüğü yerden çıkarılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Olay dün akşam saatlerinde Cebeci Mahallesi Taş Ocaklar Mevkii'nde yaşandı. İddiaya göre, Elif Ç. ve 4 arkadaşı piknik yapmak için ormanlık alana gitti. Burada arkadaşlarıyla bir süre eğlendikten sonra Elif Ç. henüz bilinmeyen bir nedenle uçurumdan düştü. Elif Ç.'nin düştüğünü gören 2 erkek arkadaşı olay yerinden kaçtı. Elif Ç.'nin diğer 2 kız arkadaşı ise olay yerinde saatlerce ağladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki genç kız ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, 4 saat süren çalışmaların ardından Elif Ç.'nin cesedi düştüğü kayalık alandan çıkarıldı. Elif Ç.'nin cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Görüntü dökümü: ---------------------Gölette arama çalışmaları -Cesedin bulunması-Olay yerinden detaylar-Röportajlar -Genel görüntü ve detay

27.06.2021 - 02.03 Haber Kodu : 210627005

27.06.2021 - 02.13Haber Kodu : 210627007 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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